Digimon Adventure torna in tv dal 7 giugno, si riparte dall'episodio uno

L'account Twitter ufficiale dedicato al Digimon franchise ha recentemente annunciato la ripresa delle trasmissioni a partire da domenica 7 giugno 2020, confermando quindi le dichiarazioni ufficiose di fine maggio. La messa in onda >,riprenderà dal primo episodio, e, di conseguenza, il tanto atteso episodio 4 non vedrà la luce prima del 28 giugno.

Digimon Adventure è un remake del grande classico del 1999 curato da Toei Animation, studio di animazione celebre per il lavoro svolto con Dragon Ball e ONE PIECE. L'anime era stato rimandato per Coronavirus lo scorso 20 aprile, subito dopo la trasmissione dell'episodio 3, e sarebbe dovuto ritornare nel corso del periodo estivo. Fortunatamente Toei è riuscita a mantenere la parola e la trasmissione serie riprenderà senza intoppi a partire da questa domenica.

Il franchise di Digimon ha subito un grande rispolvero nell'ultimo anno, ed è recentemente tornato a far parlare di sé grazie agli importantissimi investimenti di Toei ed FNS. I digiprescelti sono tornati nei cinema giapponesi lo scorso febbraio con il film Digimon Last Evolution Kizuna e la nuova serie televisiva sembra avere il potenziale per riaccendere la passione dei fan.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Digimon Adventure è disponibile in Italia su Crunchyroll.