Digimon Adventure tri: Our Future, informazioni sulla ending theme dell'ultimo film

Il sito ufficiale di. - la serie di film anime dedicata alle nuove avventure dei Digimon - ha annunciato nuove informazioni circa la ending theme song dell'ultima pellicola, la sesta, intitolata Our Future.

La ending theme di Digimon Adventure tri: Our Future sarà una rivisitazione di "Butter-Fly", storico brano appartenente al franchise, intitolata "Butter-Fly - tri.Version". Tra le voci che si esibiranno nell'interpretare il brano ci saranno i DigiDestined (Natsuki Hanae, Suzuko Mimon, Yoshimasa Hosoya, Mutsimi Tamura, Hitomi Yoshida, Junya Enoki, Junya Ikeda, M.A.O., Miho Arakawa), i Digimon Singers (Chika Sakamoto, Katori Shigematsu, Mayumi Yamaguchi, Takahiro Sakurai, Kinoko Yamada, Miwa matsumoto, Junko Takeuchi, Yuka Tokumitsu, Yukiko Morishita).

Le due band si esibiranno insieme agli artisti Ayumi Miyazaki e AiM. In più, la voce solita sarà il cantante Kouji Wada.

Digimon Adventure tri: Our Future uscirà il 5 maggio nei cinema giapponesi e sarà disponibile in sala per tre settimane prima della distribuzione in formato home video, che sarà limitato alla sola edizione Blu-Ray Disc. Il film sarà disponibile anche per lo streaming online nello stesso lasso di tempo della messa in sala, purtroppo soltanto in territorio nipponico. Non è stata ancora svelata una data di lancio per i film in Italia.