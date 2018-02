Digimon Adventure tri.: Our Future, nuovo trailer per il sesto film della nuova serie

Il sito ufficiale di, la nuova serie di film anime dedicate al celebre franchise, ha rilasciato un nuovo film per la prossima pellicola - la sesta e ultima di questo nuovo corso, intitolata "Our Future".

Digimon Adventure tri.: Our Future sarà rilasciato in Giappone il prossimo 5 maggio. Come per i film precedenti, la pellicola rimarrà in sala per circa tre settimane prima di approdare sul mercato home video, tra l'altro con la messa in vendita di un'edizione limitata in Blu-Ray.

Il sesto film della serie verrà anche trasmesso oltreoceano su Crunchyroll negli stessi giorni della messa in sala in Giappone. Ricordiamo che la saga si compone di Digimon Adventure tri. - Chapter 1: Reunion openend, uscito a novembre 2015, seguito da Chapter 2: Determination a marzo 2016 e Chapter 3: Confession a settembre del 2016. A seguire Chapter 4: Loss, arrivato nel febbraio 2017, e Chapter 5: Coexistence, uscito recentemente nel mese di settembre 2017.

La serie dei Digimon è stata troppo spesso accostata a quella dei Pokémon, e a volte persino bistrattata come mera copia dei secondi: in realtà la saga è caratterizzata da una narrazione davvero avvincente e, soprattutto, da moltissimi titoli, che vi abbiamo riassunto in un recente speciale.