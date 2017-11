Digimon Adventure tri, l'ultimo film sarà proiettato nel mese di maggio 2018!

Il sito ufficiale dedicato arivela che ‘Bokura no Mirai’ (lett. “Il nostro futuro”), la sesta ed ultima pellicola cinematografica del progetto, approderà nelle sale nipponiche nel mese di maggio 2018.

Il film sarà proiettato nei teatri nipponici per tre settimane a partire dal prossimo 5 maggio e, come avvenuto per le precedenti pellicole, gli spettatori potranno acquistare direttamente in sala l’edizione limitata in Blu-ray disc. Inoltre, il lungometraggio potrà essere visionato anche in streaming già dal 5 maggio stesso.

Annunciato solo nel 2015, Digimon Adventure tri. è una serie di film d’animazione che rappresenta la continuazione dell’originale Digimon Adventure e del suo seguito, Digimon Adventure 02, trasmessi rispettivamente in Italia su Rai 2 nel 2000 e nel 2001. Il progetto è stato rivelato in occasione dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario dell'anime.



Sfortunatamente non vi sono ancora informazioni circa l’eventuale uscita italiana.