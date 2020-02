Digimon: l'affascinante Angewomon si mostra in uno strabiliante cosplay

Il mondo dei Digimon è un franchise famoso in tutto il globo poiché ha contribuito ad accompagnare l'infanzia di milioni di appassionati. La popolarità della serie è talmente imponente che, recentemente, è stato persino annunciato un nuovo anime che si ergerà a reboot dell'iconica epopea di "Adventure".

Ed è proprio in Digimon Adventure, la storia serie del 1999, che debuttarono sul piccolo schermo le digievoluzioni più amate dell'intero franchise. Tra di esse, ovviamente, non poteva che spiccare uno dei personaggi più affascinanti e apprezzati dell'intero brand, la potentissima Angewomon. A riprova della sua popolarità, infatti, vi sono numerosi cosplay, come dimostra l'ultima interpretazione personale di Khainasaw.

Ad aggiungersi alla lista, l'ultimo cosplay del personaggio realizzato da xkristamae ha ottenuto un grande successo nella community di Instagram, racimolando quasi 3 mila manifestazioni di apprezzamento. Ad ogni modo, un assaggio dell'interpretazione è possibile scorgerla tramite l'allegato in calce alla notizia, con tanto di profilo della cosplayer qualora siate interessati a seguirla nelle sue straordinarie creazioni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo affascinante cosplay di Angewomon, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento sulla storia dei Digimon in vista della nuova serie animata in dirittura d'arrivo.