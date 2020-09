Digimon: Agumon si unisce alla vocaloid Hatsune Miku in un simpatico Nendoroid

La pubblicazione della serie reboot Digimon Adventure 2020 ha riportato molti fan di vecchia data del franchise a seguire le avventure di Tai e degli altri DigiPrescelti al fianco dei loro compagni digitali, e per celebrare questo ritorno, con un crossover a dir poco particolare, è stato realizzato uno speciale Nendoroid.

Nonostante nel mondo dell'animazione giapponese non siano nuovi stravaganti accoppiamenti, soprattutto quando si parla di fan art e figure, la scelta di accostare Hatsune Miku al mondo dei Digimon è stata molto particolare.

Per chi non lo sapesse Hatsune Miku, il cui nome è traducibile come "Prima Voce del Futuro" è una vocaloid, creata da Crypton Future Media, lanciata sul mercato il 31 agosto 2007. Inizialmente nata come mascotte di uno specifico software di sintetizzazione vocale, Miku è diventata un'icona in Giappone, ottenendo anche diversi manga a lei dedicati.

Per celebrare quindi i suoi 13 anni, Good Smile Company ha deciso di farle indossare uno speciale costume di Agumon. Il risultato è un bellissimo e colorato Nendoroid da collezione, di cui trovate alcune immagini in fondo alla pagina.

Ricordiamo che sono passati 21 anni dal primo viaggio nel DigiWorld, e che di recente Garudamon ha fatto la sua apparizione nella serie reboot.