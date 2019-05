Digimon: Angemon è il protagonista di una nuova fan art

I nuovi piani per festeggiare i venti anni di Digimon Adventure sono ancora in corso e i fan di tutto il mondo stanno attendendo notizie dalla Toei Animation per sapere quando potranno finalmente guardare al cinema il nuovo film del franchise. I protagonisti di Digimon saranno nell'età adulta ma in molti sono ancora legati ai personaggi da bambini.

Infatti, un fan di Digimon ha deciso di creare una fan art che ci riporta alla memoria la prima serie dell'anime, partita nel 1999 e diretta concorrente del franchise dei Pokémon. Yoko.U, tramite il suo account Twitter, ha deciso di condividere un disegno che raffigura TK tra le braccia del suo digimon nello stato campione, Angemon. Il mostro digitale sta volando in cielo probabilmente per sfuggire da un nemico, portando in salvo il suo digiprescelto.

Digimon Adventure è una serie animata della Toei Animation andata in onda, con 54 episodi, tra il 7 marzo 1999 e il 26 marzo 2000. Molti degli animatori della serie originale, oltre che a parte del resto dello staff, torneranno per il film in preparazione per festeggiare i venti anni del franchise. In rete era già spuntato un teaser trailer che ci indicava la data del 2020 e il percorso dei primi Digiprescelti.