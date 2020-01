Digimon: annunciato per sbaglio l'arrivo di una nuova serie animata

Il franchise dei Digimon è un brand caro agli amanti dei cartoni di tutte le età, poiché frutto di una serie che continua ad accompagnare ancora oggi migliaia di appassionati in tutto il mondo nella dura fase della crescita. Non potrà che fare piacere, a tal proposito, il prossimo arrivo di una nuova serie animata.

Mentre il mondo intero si prepara a salutare Agumon e Tai in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, l'ultima pellicola cinematografica realizzata per concludere la storia dei nostri più cari digiprescelti. Il lungometraggio, che debutterà il prossimo 21 febbraio nelle sale nipponiche, è già stato annunciato in altri paesi, come gli Stati Uniti. A tal proposito, durante la rivelazione della data di uscita statunitense, fissata al 25 marzo, il creatore di Kizuna si è lasciato scappare un dettaglio importantissimo.

Durante la proiezione, infatti, verrà trasmesso un trailer inedito di una nuova serie animata attualmente in stato avanzato di produzione che, stando alle voci di corridoio, debutterebbe nel corso del 2020. Non si ha alcuna informazione in merito a questo progetto in dirittura d'arrivo, né tanto meno se racconterà la storia di inediti personaggi, ma non ci resta che attendere qualche mese prima di poter ammirare il fantomatico trailer in questione.

E voi, invece, non vedete l'ora di riassaporare le gesta dei Digimon in un nuovo anime? Lo spazio dedicato ai commenti è a più vostra completa disposizione.