Digimon: compare in rete una bellissima statuetta di Black War Greymon

Quando si parla di Digimon per forza di cose la mente torna a tempi passati in cui da piccoli trascorrevamo le ore davanti la televisione a guardare i nostri cartoni preferiti. Tra questi vi erano le avventure dei Digiprescelti e i loro inseparabili amici che venivano mandati in onda sulla Rai.

Per quanto i ricordi inevitabilmente tornino lì, ai bei tempi passati, in realtà negli anni la serie è andata avanti. Sono state realizzare nel corso del tempo moltissime altre stagioni fatte di nuovi mostriciattoli e altri protagonisti. Ultimamente l'attenzione intorno al franchising è tornata a farsi alta grazie ai nuovi film di animazione che sono usciti e al nuovo, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, previsto nelle sale Giapponesi per il 2020.

Proprio come la serie animata non si è mai fermata, sfornando nuovi prodotti, anche il merchandising intorno all'intero mondo creato da Akiyoshi Hongo si è dato da fare. E tra giocattoli e action figure, e chi realizza statuette fatte in casa dei Digimon, oggi vogliamo mostrarvi un modellino stupendo.

Come potete vedere dalle foto in calce all'articolo è comparso sul profilo Twitter di un utente una statuetta bellissima di Black War Greymon che tutti gli appassionati dovrebbero avere sui loro mobili e mensole. Capace di un'attenzione ai dettagli da lasciare a bocca aperta, il Digimon si presenta in tutta la sua fierezza e maestosità, con uno sguardo glaciale che pare guardare direttamente l'osservatore.

Cosa ne pensate di questa statuetta? L'avevate già vista? Fatecelo sapere nei commenti.