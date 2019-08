Digimon: un cosplay spettacolare per il 'mostro' digitale Angewomon

La serie Digimon è famosa per le sue evoluzioni, spesso non lineari, tra cui in particolare la forma finale di Gatomon: Angewomon, che grazie ad un cosplay molto dettagliato è uscito dal mondo digitale. Vediamolo insieme con delle immagini.

Una delle più grandi differenze tra Digimon e Pokemon è il design che caratterizza i mostriciattoli portatili e quelli digitali. I Pokémon appaiono come delle vere e proprie creature, mentre i Digimon possono, a volte, arrivare ad assumere sembianze più simili a quelle umane. Un caso è Angewomon, la forma definitiva di un Digimon che una cosplayer è stata in grado di replicare in tutta la sua bellezza.

Khainsaq Cosplay ha diffuso tramite il suo profilo Twitter, la sua meravigliosa interpretazione del mostro digitale Angewomon per rappresentare il franchise dei Digimon. Potete trovare il post in calce alla notizia.

La stessa Angewomon, come menzionato prima, è l’ultimo stadio evolutivo di un Digimon: Gatomon. Uno dei mostri principali nell’anime Digimon Adventure, non è ancora comprensibile come un gatto-mostro digitale sia in grado di trasformarsi in una figura angelica... ma nella serie è possibile! Angewomon ha fatto la sua prima apparizione nell’episodio “Una grande scoperta” per aiutare nello scontro contro i Dark Masters, 4 livelli definitivi di Digimon malvagi.

Angewomon è apparso anche negli innumerevoli videogiochi del brand. Salendo nella scala evolutiva, il Digimon-Angelo è in grado di scoccare multiple frecce di luce per abbattere qualsiasi nemico lungo il suo cammino.

Ricordiamo che il franchise sta per festeggiare il 20esimo anniversario della serie animata e che, molto presto, arriverà uno spin off sui Digimon.