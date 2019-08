Digimon: un cosplay sprigiona tutta la potenza di Gallantmon!

Le avventure digitali dei DigiPrescelti e dei loro Digimon ci hanno accompagnato per ben vent'anni. Infatti, quest'anno si celebra l'importantissimo anniversario del franchise, partito nel 1999 con Digimon Adventure, e che vedrà anche il nuovo film Digimon Adventure Last Evolution: Kizuna al cinema nei prossimi mesi.

In questi venti anni, la serie ha introdotto non solo tanti personaggi, ma anche un'infinità di Digimon nelle varie forme base, campione, super e mega, con varianti particolari annesse. Uno di questi è il protagonista di un cosplay diventato virale nelle ultime ore, ovvero Gallantmon, Digimon di livello mega comparso per la prima volta nella terza serie, Digimon Tamers.

Come potete vedere in calce, MethasW ha deciso di portare la versione X-Antibody di Gallantmon, che differisce dalla forma vista nell'anime di circa quindici anni fa per alcuni dettagli. Sia scudo che armatura sono notevolmente diversi, così come i colori che, oltre al rosso, bianco e oro, adesso presentano anche dei toni di blu in diversi punti come nella punta della lancia.

Come alcuni ricorderanno, Gallantmon X è una versione di Gallantmon introdotta in Digital Monster X-Evolution e Digimon D-Cyber, dove l'X-Antibody è un vaccino che rende immuni i Digimon al programma X, ma li rende anche molto più potenti. Vi piace questo cosplay di Gallantmon X portato da MethasW? In calce potete vedere la foto proveniente dall'account Twitter del cosplayer più alcune foto caricate sull'account 2Dogachi. Questo accompagna il cosplay recente su Angewomon.