Digimon: un cosplay di WarGreymon sprigiona tutta la potenza della MegaDigiEvoluzione

Il franchise di Digimon ha segnato l'infanzia di molti bambini in tutto il mondo. La popolarità ottenuta in quegli anni ha permesso la creazione di tante serie animate, ma anche manga, videogiochi, merchandising e molto altro ancora. Ad oggi, la serie è in corso con il reboot Digimon Adventure 2020.

L'anime cominciato nel 2020 e prodotto da Toei Animation ha cambiato molte cose rispetto alla run originale del 1999, proponendo nuovi nemici, digievoluzioni, un mondo diverso e un percorso differente per i protagonisti e i loro Digimon. Al centro però rimangono sempre le creature digitali più famose, come Agumon, che segue il protagonista Tai e combatte con lui.

Come ben noto, il piccolo dinosauro Agumon ha alcune digievoluzioni incentrate proprio su questi rettili vissuti milioni di anni fa. Dopo Greymon e MetalGreymon, Tai può scatenare la MegaDigievoluzione di Agumon, WarGreymon, ancora oggi uno dei Digimon più amati. Swagwing ha deciso di lanciare un cosplay di WarGreymon sulla sua pagina Instagram, mettendo in risalto le caratteristiche dall'armatura del Digimon. Il corpo giallo e arancione è coperto dalle placche metalliche grigie e dorate che lo proteggono, mentre dietro si notano anche le ali che recano il simbolo del Coraggio.

Potremmo rivedere WarGreymon in versione anime anche con il sequel di Digimon Adventure.