Digimon: diamo uno sguardo alle versioni adulte dei Digiprescelti Taichi e Yamato

Come annunciato qualche mese fa, il franchise di Digimon si arricchirà molto presto di un nuovo lungometraggio d’animazione ambientato alcuni anni dopo la conclusione di Digimon Adventure tri., il precedente progetto lanciato in occasione del quindicesimo anniversario della prima serie.

Attraverso alcune pagine dell’ultimo numero del mensile nipponico V-Jump possiamo finalmente dare un primo sguardo alle versioni adulte di Taichi Yagami (anche noto in Italia come Tai Kamiya) e Yamato “Matt” Ishida, che nella prossima pellicola del brand non saranno più dei ragazzini, ma avranno ormai 22 anni.

Visionabili in calce all’articolo, le suddette pagine ci mostrano Taichi in compagnia del suo partner Agumon. Nonostante la capigliatura del ragazzo continui a sfidare le leggi della gravità, si direbbe che Taichi abbia tagliato i suoi capelli, sostituendo inoltre i suoi iconici occhiali con un modello decisamente high-tech.



Per quanto riguarda invece Yamato, il ragazzo si mostra assieme all’inseparabile Gabumon. Diversamente da Taichi, che si direbbe ancora lo stesso ribelle di sempre, l’ex-compagno di classe sembra maturato molto, e in quest’illustrazione indossa un abito semplice e piuttosto sobrio.

Di seguito riportiamo invece le relative schede biografiche rivelate dalla rivista V-Jump.

Yamato è diventato un 22enne alto e snello. Ora è uno studente universitario bello e dalla pelle chiara...? Commento del produttore: “Nakatsuru è stato incaricato di curare il design dei personaggi. Sono ancora in via di sviluppo, quindi abbiate pazienza finché non sveleremo le versioni finali! [...] Una delle proposte dello staff originale per il nuovo progetto suggeriva di raccontare una storia su ‘coloro che una volta erano bambini e che oggi sono ormai diventati adulti’.”

Sfortunatamente lo staff non ha ancora svelato alcun dettaglio circa la trama della pellicola, ma dal momento che questa verrà rilasciata nel corso dell'anno venturo, nuove informazioni verranno certamente divulgate nei prossimi mesi.