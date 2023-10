Digimon, disponibili alla visione i primi 4 minuti del film: la nascita dei mostriciattoli

Digimon Adventure 02 sta finalmente per arrivare con il nuovo film anime, che ci riporterà indietro nel tempo alla scoperta di com'è nato il primo Digiprescelto. Ecco disponibili alla visioni i primi quattro minuti del lungometraggio.

Nelle scorse settimane, i fan in America presenti all'evento New York Comic-Con 2023 hanno potuto vedere i primi due minuti del film Digimon Adventure 02 The Beginning e condividere sui social le loro opinioni a riguardo. Adesso è possibile finalmente vedere con i propri oggi una piccola parte del lungometraggio.

Il film è già disponibile in tutte le sale cinematografiche giapponesi e presto sbarcherà anche all'estero, più precisamente in America del Nord con un'anteprima speciale. Tuttavia, al momento non ci sono notizie certe sul doppiaggio in italiano o sulla disponibilità del lungometraggio con i sottotitoli italiani.

In Digimon Adventure 02: The Beginning, è il 2012 e sono passati dieci anni dall'avventura nel mondo digitale con i digi-mostri. Daisuke Motomiya ora ha vent'anni e, assieme a tutti gli altri Digiprescelti, è cambiato e cresciuto, sia nell'aspetto che nel suo stile di vita. Poi, in un giorno come altri, un Digitama gigante appare all'improvviso nel cielo sopra la Torre di Tokyo. Actarus e gli altri incontrano un misterioso giovane di nome Lui Ohwada, che li informa di essere il primo Digiprescelto al mondo.