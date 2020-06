Digimon: un fan ha creato con i LEGO la propria collezione personale

Digimon è una serie che, anche dopo anni, gode di grandissima salute e adesso che è stato anche realizzato un reboot della prima stagione, l'opera sta attraversando un periodo di vera e propria rinascita, la quale verrà alimentata nelle settimane a seguire dalla ripresa della messa in onda delle puntate di Digimon Advenutre 2020.

Eravamo rimasti all'episodio tre, quando le avventure dei Digiprescelti sono state interrotte causa stato di emergenza per Coronavirus. Tuttavia, proprio in questo periodo di stop, gli appassionati, sui social, sono stati più attivi che mai. Vi abbia resi partecipi di tale epifania pubblicando alcuni articoli inerenti alle opere realizzate dagli appassionati. Tra queste vi avevamo segnalato quella di un ragazzo il quale, con dedizione, aveva realizzato un modellino in LEGO di WarGreymon, partendo da pezzi che già possedeva.

In quell'esatta occasione, se leggete l'articolo lo noterete, vi avevamo rivelato come il creatore dell'opera, StartsWithItalics, aveva comunicato che si sarebbe dedicato a realizzare altri Digimon partendo dai LEGO. Ebbene, oggi siamo qui per dirvi che ha mantenuto la parola data e come promesso, ha realizzato una vera e propria collezione, riproducendo anche alcuni Digimon molto grandi e complessi da realizzare.

Come potete vedere dal posto riportato in calce all'articolo, al centro della foto figura il WarGreymon che vi avevamo già fatto vedere, in compagnia di altri mostriciattoli come MetalGarurumon, MegaKabuterimon, Zudomon e tanti altri.

Cosa ne pensi della personale collezione Lego creata da StartsWithItalics? Scrivilo pure qui sotto senza problemi.