Digimon: un fan ha creato da solo una statuetta perfettamente fedele!

La prima serie di Digimon è nei cuori di chiunque l'abbia vista durante quelle mattine dei primi anni 2000 in Italia. Ciò si estende naturalmente anche al resto del mondo e il seguito dei fan ha provocato la creazione di un vero e proprio franchise con tante serie animate, manga e videogiochi dedicati al tema. Non manca ovviamente il merchandising.

Quest'ultimo è composto dalle varie action figure e statuette di ogni tipo, ma un fan ha deciso comunque di provare a farsi da sé un Digimon. Con l'ausilio di una stampante 3D, l'utente Reddit Nicolas Pertini ha deciso di ricreare la propria versione di Kabuterimon, Digimon di livello Campione evoluzione di Tentomon.

Come si può vedere dall'immagine in calce, il risultato è veramente ottimo, con tanta fedeltà in tutti i dettagli, dalle ali all'elmo. Il fan ha messo in vendita il file di produzione in modo tale da permettere a chiunque sia in possesso di una stampante 3D di ricreare questo modellino a proprio piacimento. Ufficialmente invece, è arrivata da pochi mesi la action figure di WarGreymon, uno dei Digimon più amati di sempre.

Il franchise di Digimon è entrato nel 2019 nel suo ventesimo anno di vita. Questo anniversario sarà celebrato con il film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo anno