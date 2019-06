Digimon: una fan ci presenta il suo cosplay di Angewomon

I Digimon sono ancora nel cuore dei fan, nonostante i venti anni di tempo passati dalla trasmissione originale in Giappone della prima serie. I protagonisti Tai, Sora, Matt e gli altri sono ancora vivi nelle memorie di tutti e perciò torneranno in un nuovo film programmato per il 2020. Intanto però, i fan esprimono la loro passione con i cosplay.

Rispetto agli eterni rivali dei Pokémon, i mostri dei Digimon hanno sempre avuto, negli stadi più avanzati, forme molto umanoidi e pertanto facilmente replicabili nel mondo reale. Una fan ha deciso di portare, negli scorsi giorni, un suo cosplay della Digimon Angewomon, evoluzione di Gatomon e stadio Super della propria catena evolutiva.

Il Digimon ha sembianze angeliche e, pertanto, è possibile interpretarlo. LisaMancinerh ha condiviso negli ultimi giorni su Reddit alcune foto di questa trasformazione, che potete vedere in calce. Nella prima vediamo la ragazza con indosso tutto il costume, mentre un effetto di luce simula il suo attacco Freccia Sacra. Nella seconda foto, di alcuni giorni più tardi, invece Lisa si mostra senza elmo e con i lunghi capelli biondi portati davanti.

Digimon Adventure tornerà con un nuovo lungometraggio per festeggiare il ventesimo anniversario, di cui è già stato pubblicato un teaser trailer.