Digimon, ecco la nuova figure di Angemon prodotta da MIMAN STUDIO

Il franchise Digimon è nato nel 1999 ed è conosciuto principalmente per la serie anime, che ha riscosso grande successo in tutto il mondo. Il nuovo manga dei Digimon Dreamers è stato recentemente presentato da Shueisha, e farà tornare tutti i fan nel Digiworld.

Recentemente, il reboot della prima serie dell'anime intitolato Digimon Adventure 2020 ha fatto tornare in auge tutto il franchise. Dopo 22 anni, i fan hanno potuto quindi rivivere le avventure di Tai e compagni, e la nostalgia si è fatta senza dubbio sentire. Anche il merchandise legato ai Digimon ha venduto molto, con la propria popolarità aumentata anche al di fuori del Giappone.

Basti guardare la statua della linea evolutiva di Patamon dei Digimon, che mostra tutti e tre gli stadi dell'angelo. Lo stadio evolutivo di mezzo, ovvero il maestoso Angemon, è stato ripreso anche in una splendida figure di MIMAN STUDIO, da poco disponibile per il preordine. Come mostrato nel tweet di @MajinStore, La statua mostra Angemon in tutta la sua imponenza, poggiato su una base illuminata di blu.

La figure di Angemon costa 230€ totali, ed è alta 32 cm. La statua verrà preparata e consegnata tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2022, essendo prodotta su ordinazione. Angemon è uno dei Digimon più amati di sempre, e non crediamo proprio che i suoi fan vogliano lasciarsi scappare questa splendida statua.