Digimon, Garurumon digievolve: ecco il nuovo video dell'evoluzione in WereGarurumon

Digimon Adventure 2020 sta mettendo a segno una presentazione dopo l'altra ad ogni episodio. Dopo aver introdotto uno alla volta tutti i DigiPrescelti, la produzione ha deciso di passare immediatamente alle super digievoluzioni. E infatti è già arrivato il momento di MetalGreymon, seguito a stretto giro dalla presentazione di WereGarurumon.

Durante uno degli ultimi episodi di Digimon Adventure 2020, Matt ha lanciato nella mischia Garurumon che però ha necessitato della Super digievoluzione per abbattere il suo avversario. Con l'evoluzione arriva naturalmente anche il classico video in cui avviene la trasformazione con tanto di base sonora.

Un fan su Twitter, Haz Baz, ha deciso di condividere con gli altri questa scena dell'anime che viene trasmesso anche su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Negli oltre trenta secondi di video che potete vedere in basso, accompagnati dalla nuova musica inserita in Digimon Adventure 2020, vediamo Garurumon colpito dal simbolo dell'amicizia che innesca la sua metamorfosi in WereGarurumon.

Dopo la trasformazione, il Digimon che accompagna Matt ha affrontato Scorpiomon, il nemico che li aveva minacciati fino a poco prima. State apprezzando le scelte dello staff di Digimon Adventure 2020?