Digimon Ghost Game è il nuovo anime pronto al debutto: annunciati personaggi e cast

Il film Digimon Adventure: Kizuna del 2020 ha concluso un lunghissimo ciclo, ma ha contribuito ad aprirne un altro. Dallo scorso anno infatti c'è stato un reboot del brand che ha ripresentato i DigiPrescelti più famosi. Ora la loro avventura sta per volgere al termine e così si lascia spazio ai nuovi progetti, come il leakato Digimon Ghost Game.

L'anime, secondo le prime informazioni, doveva debuttare entro fine 2021. Il sito ufficiale ha confermato tutto ciò e ha dato nuove informazioni sull'anime, sui personaggi di cui seguiremo le avventure, dei Digimon che combatteranno al loro fianco e di tutte le voci principali.

Digimon: Ghost Game debutterà venerdì 3 ottobre 2021 e sarà quindi il nuovo anime del franchise. In basso possiamo trovare la locandina della serie, con alcuni protagonisti e i loro Digimon in un paesaggio dalle tinte spettrali. In aggiunta però sono stati condivisi anche i character design dei DigiPrescelti, dei Digimon e i loro doppiatori:

Il protagonista Hiro Amanokawa, uno studente al primo anno di medie dell'accademia Hazakura, sarà doppiato da Mutsumi Tamura;

Il suo Digimon Gammamon sarà doppiato da Miyuki Sawashiro;

Ruri Tsukiyono, una tredicenne della scuola, sarà doppiata da Yu Kobayashi;

Il Digimon Angoramon sarà doppiato da Kazuya Nakai;

Kiyoshiro Higashimitarai, capo del dormitorio della Hazakura, sarà doppiato da Akira Ishiga;

A doppiare Jellymon sarà Yu Shimamura;

A curare la serie sono Kimitoshi Chioka e Masato Mitsuka nella serie di registi, con Toei Animation alle spalle. Masashi Sogo è lo sceneggiatore, Tenya Yabuno il characted designer principale, mentre Kenji Watanabe quello dei digimon.

Non sarà l'unico anime sui mostriciattoli digitali: si parla anche di un film anime per Digimon Adventure 02.