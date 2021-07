Digimon: Ghost Game, un leak svela la nuova serie animata prevista entro la fine del 2021

Recentemente TOEI Animation ha svelato i report finanziari dell'ultimo trimestre che hanno confermato ancora volta come il franchise dei mostriciattoli digitali sia uno dei più seguiti del colosso nipponico. Ed è per questo che lo studio sembra pronto all'uscita di Digimon: Ghost Game, la nuova serie animata.

Ormai l'anime di Digimon Adventure 2020 ha le ore contate e a breve si concluderà il reboot dell'iconica saga per far posto ad una nuova serie. Sembra però che TOEI abbia dei piani ambiziosi per il franchise dato che nemmeno 24 ore fa era trapelata la notizia dell'imminente annuncio di Digimon 02, il prossimo lungometraggio in uscita sul grande schermo.

Ma le sorprese non sono finite qui: grazie ad un insider in Cina, infatti, è stata leakata la locandina promozionale di una nuova serie dei Digimon strettamente legata al concetto di fantasmi, da qui il titolo "Ghost Game". La premiere di questo anime sembra prevista entro la fine del 2021, per la precisione tra ottobre e dicembre, tuttavia le conferme del caso dovrebbero arrivare a breve. Non ci resta che invitarvi a continuare a seguirci per non perdervi alcun aggiornamento sul futuro dei Digimon.

