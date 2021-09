Digimon Ghost Game si mostra nel primo trailer ufficiale, l'anime debutterà il 3 ottobre

Lo scorso luglio era stata annunciata per la prima volta Digimon Ghost Game, la nuova serie anime dedicata ai mostriciattoli digitali più famosi al mondo. La nuova avventura, con protagonisti e Digimon inediti, prenderà il via il 3 ottobre 2021 in Giappone, e oggi Toei Animation ha mostrato il primo teaser trailer ufficiale.

Digimon Ghost Game è ambientato "pochi anni nel futuro", quando tutto il mondo viene a conoscenza di un problema di "ologrammi fantasma" che continuano a comparire in rete. Hiro, un ragazzino in grado di vedere i Digimon grazie al Digivice donatogli dal padre, inizia a investigare sul fenomeno con l'aiuto del suo compagno Gammamon, e piano piano scopre sempre più informazioni sul mondo dei Digimon.

Digimon Ghost Game è la nona serie anime del franchise, iniziato nel 1999 con Digimon Adventure e proseguito nel corso dell'ultimo ventennio con Digimon Adventure 02 (2000), Digimon Tamers (2001), Digimon Frontier (2002), Digimon Data Squad (2006), Digimon Fusion (2010), Digimon Universe: App Monsters (2016) e il recente remake di Digimon Adventure (2020). Toei ha confermato che la nuova serie metterà i Digiprescelti di fronte a nuove sfide, e che introdurrà tanti nuovi personaggi e mostriciattoli digitali. Al momento non è stata confermata la distribuzione in Italia.

