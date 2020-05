Digimon: un grafico mostra le dimensioni mastodontiche di alcuni mostri

Adesso che la serie Digimon è ritornata in auge grazie al reboot, Digimon Adventure 2020, attualmente in pausa, i fan si stanno dando da fare creando contenuti sui social e aprendo discussioni interessanti su alcuni aspetti della serie che non sono ancora chiarissimi o che magari a molti sono sfuggiti.

E mentre dei fan si divertono a guardare il cielo e trovare similitudini con alcune delle serie precedenti dei Digimon, ci sono altri che invece lasciano da parte il lato più goliardico della questione, concentrandosi per dare spiegazioni, prove e dimostrazioni reali delle dimensioni che, alcuni Digimon, soprattutto in certi stadi evolutivi, possono raggiungere.

Spesso negli anime o nei movie si è cercato di dare una proporzione, di far comprendere quanto appunto i Digiprescelti sino insignificanti rispetto ai loro compagni, tuttavia non sempre si ha la reale cognizione di quanto davvero possano diventare grandi. Questo giustifica anche lo stupore che i nostri eroi provano ogni qualvolta si trovano davanti esseri digitali di tali grandezze e permette a noi di comprendere ancora meglio come sarebbe averne uno davanti agli occhi.

A schiarirci le idee ci ha pensato l'utente di Twitter TasisHomeos, il quale basandosi sulle grafiche ufficiali diffuse per ogni singolo mostro, ha creato una tabella in cui mostra la mole e la differenza di stazza tra i Digiprescelti, i Digimon di primo stadio e le loro evoluzioni. Come puoi vedere, se Agumon è proporzionato a un umano, lo stesso non si può dire per esempio di Greymon che, sebbene non sia il più grande, è alto ben sette metri.

Avevi mai realizzato quanto mastodontici siano alcuni Digimon? Sicuramente la cosa si era notata, ma avere delle stime è tutta un'altra storia.