Digimon: Henry Cavill sarebbe perfetto per interpretare Angemon?

La serie tv di The Witcher firmata Netflix è uno dei titoli più popolari del palinsesto del colosso statunitense, complice la popolarità di un franchise già apprezzato sia dal mondo editoriale che videoludico. Recentemente, un fan ha tentato di azzardare Henry Cavill a una particolare interpretazione nel mondo dei Digimon.

Mentre attendiamo di vedere i restanti digiprescelti in Digimon Adventure 2020, il reboot della serie animata ha già fatto parlare di sé grazie agli stravolgimenti narrativi apportati già dalle prime puntate. Da come la situazione si sta evolvendo, infatti, non è escluso che TOEI Animation apporti modifiche a dir poco sostanziali rispetto alla trasposizione del 1999.

Ad ogni modo, un certo Carlos Gzz, ha recentemente provato a unire le due passioni per Digimon e The Witcher in una singola illustrazione. L'artista, infatti, si è chiesto se Henry Cavill (Geralt di Rivia per Netflix) fosse adatto a interpretare Angemon, creando una rappresentazione grafica per valutarne i risultati. L'immagine finale, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, sembra confermare le sue ipotesi, trovando in Cavill un attore perfetto per un eventuale live action di Digimon. Ruolo che, da quanto si evince dai commenti alla foto originale, sembra essere particolarmente adatto anche secondo i fan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosa interpretazione, lo trovate un volto adatto per Angemon? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.