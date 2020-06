Digimon: Lady Devimon diventa una fantastica statua da oltre 500 dollari

Tra i numerosissimi franchise che nel corso di questi lunghi anni sono riusciti a guadagnarsi l'attenzione di una larga fetta di pubblico, figurano anche i Digimon, un vero e proprio tentativo di far concorrenza all'incredibile dominio dei Pokémon che ai tempi controllavano incontrastati intere fette di mercato.

L'epopea dei Digimon non è mai davvero riuscita a superare - né tantomeno a raggiungere - i grandi risultati ottenuti dai mostriciattoli multicolor di The Pokémon Company, ma con il passare del tempo si è comunque rivelata capace d'ottenere un ragguardevole successo, con un ricco pubblico che non ha mai smesso d'elogiare il brand tramite cosplay e fanart realizzate spesso con grande cura.

Gli ottimi risultati hanno ovviamente portato molte compagnie a tentare la fortuna realizzando gadget di gran livello pensati per i fan più accaniti, società tra le quali figura anche Noah Studio, finita recentemente sotto la luce dei riflettori grazie a una splendida figure di Lady Devimon. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il prodotto mette in mostra il Digimon in tutto il suo splendore, con una grande attenzione ai dettagli e delle dimensioni a dir poco generose, ovvero 75.5x47x32cm. Secondo quanto annunciato, il prodotto è attualmente disponibile per i preordini al prezzo di 515 dollari - senza contare le spese di spedizione -, il tutto con data d'uscita fissata al primo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che nel corso di questi ultimi giorni sono giunte nuove informazioni relative alla nuova serie animata dedicata ai Digimon.