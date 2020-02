Digimon Last Evolution Kizuna: rivelata una nuova creatura del film

La storia originale di Digimon Adventure si concluderà ufficialmente con il nuovo lungometraggio del brand, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, anche se parallelamente il brand subirà un reboot con l'arrivo di una nuova serie animata.

Ritornando alla pellicola, grazie a un utente di Twitter è stato rivelato un nuovo Digimon appartenente a un personaggio del cast, Menoa Bullucci. Di lei sappiamo che è una scienziata, ha esercitato questa professione nella città di New York, accompagnata dal suo Digimon, mentre per quanto riguarda il suo ruolo all'interno della pellicola per il momento non abbiamo alcuna informazione.

In Digimon Last Evolution Kizuna faranno ritorno tutti i personaggi delle precedenti serie, decisamente cresciuti rispetto alle loro ultime apparizioni. Le vicende del film, infatti, prendono piene dopo gli eventi di Digimon Adventure Tri, una compilation di sei pellicole ambientate negli anni scolastici dei nostri protagonisti.

Il film è arrivato nelle sale giapponesi il 21 Febbraio mentre negli Stati Uniti sarà trasmesso a partire dal 25 Marzo. La descrizione ufficiale del lungometraggio è la seguente:

"Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna si svolge cinque anni dopo gli eventi di Digimon Adventure Tri, la serie di film in sei parti rilasciata nel 2015. Ora, al culmine dell'età adulta, Tai e i suoi amici DigiDestini scoprono che con l'età i legami con ciascuno dei loro Digimon alla fine si romperanno. Che ne sarà di Tai, Agumon e gli altri?"

Vi piace l'aspetto del nuovo Digimon?

