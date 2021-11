Digimon: la linea evolutiva di Agumon nella statua da collezione di TREX Studio

Dal 1999 a questa parte, il franchise Digimon scalda il cuore degli appassionati a suon di DigiEvoluzioni e battaglie superbe. Se il vostro mostro digitale preferito è Greymon, allora non potete assolutamente farvi scappare questa magnifica statua da collezione che presenta la sua intera linea evolutiva!

Realizzata dall’azienda specializzata TREX Studio, la figure in questione realizza il sogno degli appassionati del duo formato da Tai e Agumon. Di proporzioni epiche, alta 58 centimetri, larga 45 centimetri e profonda 52 centimetri, è disponibile al preordine a un prezzo che si aggira tra i 660 e i 690 euro. Un prezzo ben inferiore alle aspettative, viste le dimensioni e la qualità insindacabile.

Con Tai Kamiya al centro del diorama, tutto attorno si erge la catena evolutiva del Digimon: dai piccoli Botamon e Koromon, ad Agumon, fino a Greymon, MetalGreymon e WarGreymon. Alle loro spalle, è presente persino SkullGreymon. Le varie forme evolutive sono pronte a difendere il DigiWorld dalle forze del male guidate da Devilmon.

Come potete osservare dal tweet in calce all’articolo, questo pregiato pezzo da collezione presenta dettagli di notevole qualità. Oltre alla verosimiglianza dei vari personaggi, a colpire sono le rifiniture dei vari elementi e alcune piccolezze che potrebbero passare inosservate, come il Digivice impugnato da Tai.

Se questa statua firmata TREX Studio vi ha colpito il cuore, e siete ancora in lacrime per il recente epilogo del reboot di Digimon Adventure, vi segnaliamo che l’uscita è prevista tra il Q2 e il Q3 del 2022. Vi salutiamo lasciandovi al trailer italiano di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, rilasciato in esclusiva per Everyeye, e all’annuncio del manga Digimon Dreamers, che ha debuttato sulle pagine di Saikyo Jump di Shueisha a inizio ottobre 2021.