Digimon: avevate notato questo poster NSFW nel film della serie?

La serie di Digimon è ormai storica. Nata negli anni '90, il rivale di Pokémon non è mai riuscito a bissare il successo di quest'ultimo, oscillando tra varie serie prodotte nel corso degli anni da Toei Animation che cambiavano sempre protagonisti e ambientazione. Oltre gli anime televisivi, però, venivano prodotti anche dei film.

Dopo Digimon Adventure 02, seconda serie che sostituì i vecchi Tai e Agumon con Davis e Veemon, le cose cambiarono. E con l'annuncio di Digimon Adventure 02: The Beginning, c'è stato qualche fan che ha deciso di rivedere le vecchie serie e film, notando un dettaglio molto particolare. Il film Digimon Adventure 02: Revenge of Diaboromon è il quarto film della serie uscito nel 2001 in Giappone ed è purtroppo inedito in Italia. Ma non è inedito negli USA, dove è stato guardato da un gruppo di appassionati della serie che ha notato il dettaglio NSFW visibile in basso.

Mentre i protagonisti passeggiano nel mondo reale, compare brevemente un poster al muro. Subito risalta la scritta in alto: Neikd Star, con Neikd che è un grande richiamo alla pronuncia giapponese di "naked", "nudo". Il poster però non si ferma lì. Poco più in basso, ci sono il simbolo di Marte e il simbolo di Venere, rispettivamente simbolo dell'uomo e della donna, che si compenetrano l'un l'altro, quindi un richiamo sessuale. E non è finita, perché le ultime due scritte in basso recitano "Shocking Night, Fucking Night".

Non è di certo necessario tradurre queste frasi per capire il genere di poster inserito che, probabilmente, in Giappone avranno pensato che non sarebbe mai stato compreso in patria, ma che fuori ha suscitato scalpore. E voi, se avete visto questo film, ve ne eravate accorti? Intanto ecco i DigiPrescelti cresciuti per il nuovo progetto di Digimon.