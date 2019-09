Digimon: i nuovi design delle versioni 'dark' dei Mostri Digitali

La minaccia dei virus nel mondo dei Digimon ha costretto i mostri digitali ad utilizzare dei vaccini molto particolari, che hanno causato in loro diverse modifiche nella loro struttura. Leggiamo insieme i dettagli.

Oltre a dover fronteggiare Digimon malvagi e avventure pericolose architettate dai “nemici della settimana”, a volte abbiamo visto i mostri digitali alle prese con virus che minacciano di eliminarli per sempre. Per esempio, per combattere il programma di eliminazione Digimon, Programma X, sono stati obbligati ad indossare l’X-Antibody, che ha sì, garantito loro una potenza sufficiente ad eliminare il virus, ma ha anche causato il passaggio ad una versione più oscura di loro stessi.

L’utente KingZoraKid ha condiviso su Reddit le immagini dei nuovi, e spettacolari, design di molti personaggi principali, facendo notare come sono diventati dopo aver usato l’X-Antibody, che avrebbe dovuto salvarli invece di trasformarli in nuove creature. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Queste nuove interpretazioni potrebbero non essere legate a nessuna trasposizione anime, ma con le serie, un nuovo spin-off, e le pellicole, come Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, che per ora ha solo un trailer, previste per il franchise potremmo anche vederle in azione. I Digimon rappresentati sono alcuni tra i più amati: Wizardmon, Rapidmon, Terriermon, RiseGreyMon, Justimon ed Examon.