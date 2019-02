Digimon: nuovi piani per festeggiare i venti anni della serie

Sono passati alcuni mesi quando alla Jump Festa 2019 tenutasi lo scorso dicembre fu rivelato che i Digimon sarebbero tornati al cinema con un nuovo film. I lavori per la pellicola sono ancora in corso, ma sappiamo che arriverà durante quest'anno per festeggiare i venti anni della serie. Ma il lungometraggio non sarà l'unico evento dedicato.

Quest'estate, infatti, il franchise di Digimon terrà una speciale festa, denominata DigiFest al Maihama Amphitheater il 28 luglio, a cui prenderanno parte lo staff e gli attori che hanno lavorato alla serie. Purtroppo non ci sono indicazioni precise su chi parteciperà, ma le informazioni verranno svelate mano mano, così come quelle per il film dei Digimon, momentaneamente intitolato Theater Version Digimon Adventure. È anche possibile che la pellicola arrivi in quella data o in quel periodo estivo.

Il film del ventesimo anniversario di Digimon Adventure vedrà il gruppo originale di digiprescelti capitanati da Tai in chiave adulta e con venti anni compiuti. Nello staff tornano delle vecchie conoscenze del franchise: Seki Hiromi, Katsuyoshi Nakatsuru e Kenji Watanabe che riprenderanno gli stessi ruoli avuti durante la prima serie animata, ovvero rispettivamente supervisore, character design e digimon design.