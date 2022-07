Digimon: l'origine dei Digimon secondo il regista Kakudo

Digimon è un franchise più che ventennale che continua a catturare l’attenzione di molti spettatori in tutto il mondo, e a consolidare la passione dei fan di lunga data anche attraverso nuovi progetti, come Digimon Survive, l’imminente videogioco di ruolo con elementi tattici, al quale ha preso parte anche lo storico regista Hiroyuki Kakudo.

Habu Kazumasa, producer del gioco sviluppato da Bandai Namco, ha avuto diverse occasioni per discutere dell’universo dei Digimon proprio col regista delle prime due stagioni dell’anime, affrontando anche questioni e misteri che ancora oggi continuano a far discutere i fan. Stando a quanto rivelato da Kazumasa stesso, secondo Kakudo i Digimon non sarebbero nati dalla tecnologia, ma esisterebbero da molti secoli, e solo attraverso i dispositivi avanzati visti nelle serie avrebbero deciso di manifestarsi agli umani.

“Ho avuto molte conversazioni con il regista di Digimon Adventure, Hiroyuki Kakudo. Abbiamo parlato molto riguardo la natura dei Digimon, e la visione del sensei Kakudo è che i Digimon sono creature più spirituali che digitali” così Kazumasa ha iniziato a illustrare la percezione del regista, per poi concludere con: “Il sensei crede che questi Digimon, questi mostri, siano sempre stati lì”. Diteci quali sono le vostre opinioni a riguardo nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla fantastica figure di Angemon prodotta da Miman Studio.