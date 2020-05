Digimon: Parrotmon sta arrivando, l'uovo è stato avvistato nei cieli

Digimon è una di quelle serie che anche con il passare del tempo rimane ben salda e ancorata nel cuore di tantissimi appassionati, molti dei quali ci sono legati sin dall'infanzia (proprio come il sottoscritto). Nel corso degli anni sono state realizzate tantissime serie e anche moltissimi movie davvero belli.

Addirittura, oggi, dopo ben 21 anni dalla prima stagione, la serie è ritornata con un reboot proprio di Digimon Adventure, sebbene ora sia in pausa causa Coronavirus. Non si sa bene quando riprenderà, anche se è stato già mostrato un trailer esteso del quarto episodio di Digimon Adventure 2020, il prossimo che dovrà uscire non appena riprenderà la produzione.

Ma anche con la pausa, però, i fan non dimenticano mai la serie che li ha fatti stare bene e li ha fatti crescere. Proprio tale sentimento ha spinto un utente di Reddit a pubblicare la foto di un cielo nuvoloso in cui un ammasso di nubi sembrava disegnare un enorme uovo gigante e a ricollegarla a l'iconico movie, in Italia intitolato Digimon Il Film, che si apriva proprio con la scena di un enorme uovo nel cielo dal quale poi nasceva la creatura citata nella descrizione del post: Parrotmon.

Siamo sicuri che se hai visto il film in questione, allora ricorderai quella sequenza della pellicola come se fosse ieri, in cui in una Tokyo ammantata dalla notte Greymon se le dava di santa ragione con il Digimon pappagallo.

E tu sei un estimatore di Digimon? E nell'eterna lotta tra Pokémon e Digimon, quale preferisci? Scrivilo qui sotto se ne hai voglia.