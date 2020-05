Digimon: avete mai pensato di assemblare WarGreymon con i Lego?

Sappiamo benissimo come i fan, spinti dalla grande passione verso le loro serie preferite e molto spesso grazie alle abilità creative che hanno, quando si mettono riescono a tirar fuori opere degne di nota, piccoli gioiellini che potrebbero benissimo passare come originali per la cura del dettaglio e nel risultato finale complessivo.

Forse anche spinto dal blocco di Digimon Adventure 2020 a causa del Coronavirus e soprattutto per il grande amore che prova per tale serie storica, un fan ha deciso di darsi da fare, rimboccarsi le maniche e omaggiare uno dei personaggi più iconici dell'intero franchise, realizzando una bellissima statuetta Lego di WarGreymon. Per chi non lo sapesse (spero vivamente per voi che lo sappiate) l'appena citato Digimon non è altro che la Megaevoluzione del ben più noto, iconico e famoso Agumon, l'eterno rivale di Pikachu. A proposito sembrerebbe che nella nuova serie animata non ci saranno solo Mega, ma anche Digimon mitici.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, il modellino Lego del Digimon è davvero ben realizzato soprattutto considerando che, come specificato dall'utente, lo ha costruito senza comprare pezzi ad hoc ma riciclando quelli che già possedeva. Vederlo non può che spingerci a domandarci come potrebbe essere un modellino originale Lego sulla serie.

Molto probabilmente dovremmo aspettarci altre statuette Digimon come questa, dal momento che StartsWithItalics ha rivelato di aver anche quasi completato un'altra splendida megaevoluzione: MetalGarurumon.

