Digimon: perché i Digimon indossano dei jeans? Proviamo a rispondere

Se Digimon è uno dei franchise più importanti nel mondo degli anime il merito è da attribuirsi soprattutto all'affascinante design dei mostri digitali. Ma vi siete mai chiesti perché mai i Digimon indossino dei jeans? Proviamo a immaginare una risposta.

Osservando attentamente il design dei Digimon possiamo notare una strana particolarità che li accomuna: la maggior parte di loro indossa dei jeans. Vi siete mai chiesti la motivazione? Questa strana tendenza, che possiamo ritrovare anche in altre opere della stessa epoca, è da far risalire al periodo d'uscita dell'anime.

Tra la fine degli anni '90 e i primi anni del 2000 i jeans erano all'ultima moda, una sorta di simbolo che indicava una fase specifica della crescita, la ribellione. Difatti, i Digimon indossano i jeans solamente a livello campione, per poi perderli nelle fasi successive. Dunque, questa tendenza potrebbe essere interpretata come un scorciatoia visiva per indicare i tratti chiave della personalità dei mostri.

Un'altra ipotesi è da ricondurre alla loro forma "umana". Nonostante siano chiaramente degli animali, durante la loro crescita i Digimon si "umanizzano" e per non creare scandali di alcuna sorta probabilmente i creatori dell'epoca decisero di coprire le parti più intime. Digimon è tornato da poco con una serie reboot; T.K. e Kari sono pronti a diventare dei DigiPrescelti in Digimon Adventure 2020. Nel frattempo, durante l'episodio 14 di Digimon Adventure 2020, Mega Kabuterimon ha fatto il suo ritorno.