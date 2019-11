Digimon e Pokémon rivali, ma cosa succederebbe se si unissero? Un fan ci prova fondendoli

Ci sono tanti franchise al mondo e, poiché alcuni possiedono diverse somiglianze, entrano in rivalità fra loro. In Giappone esistono parecchi di questi brand, con mondi variegati che creano anche due fan base opposte. Ma l'unione fa la forza, e un fan ha voluto provare a immaginare come sarebbero Pokémon e Digimon uniti in creature uniche.

VilliamBoom è un artista che su Instagram ha mostrato più volte le sue capacità riuscendo a traslare personaggi e creature da un universo all'altro, captandone i dettagli e le caratteristiche principali per fonderle a quelle di un altro personaggio. È la stessa cosa che ha fatto con alcuni Digimon e alcuni Pokémon in diverse fan art, che potete vedere in calce.

I brand rivali si uniscono in nuovi inediti mostri che potrebbero dare filo da torcere ai propri genitori. Prendendo a piene mani dalle varie generazioni di Pokémon e Digimon, vediamo le fusioni di Greymon e Tyrantrum, oppure quella di WereGarurumon e Lycanroc forma Notte. Nelle altre immagini non sfuggono coppie fuse come Leomon e Arcanite, Guilmon e Tododile o Blaziken e Garudamon. Quale è la creatura che vi piace di più da questo nuovo Pokédex?

Il 2020 sarà un anno importante per entrambi i franchise. Pokémon ha appena dato inizio alla nuova serie che porterà il protagonista Ash Ketchum nella regione di Galar, mentre i Digimon si lanceranno in Digimon Adventure Last Evolution, ultima avventura di Tai e Agumon.