Digimon: qual è la migliore creatura digitale di tutti i tempi? La Top 10 dei fan

Nel mese di aprile 2020, tutti i fan giapponesi di Digimon hanno potuto votare sul sito web ufficiale dell'opera per eleggere "Miglior Digimon in assoluto", in modo da celebrare con la compagnia il debutto del nuovo anime Digimon Adventure. Quali saranno state le dieci creature digitali più votate dai fan? Scopriamolo insieme.

Qui sotto potete dare un'occhiata alla classifica stilata dai fan. Ogni utente registrato poteva votare per un solo Digimon. Nel caso in cui aveste bisogno di dare un'occhiata a delle immagini per rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che è sufficiente cliccare sopra il link reperibile in calce all'articolo.

Omnimon WarGreymon Gallantmon Beelzemon Agumon Alphamon Paildramon Terriermon Veemon Patamon

Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Omnimon, il Cavaliere Sacro di livello Mega ottenuto dalla fusione tra il secondo il classifica e MetalGarurumon. Medaglia di bronzo per Gallantmon, altro Cavaliere Sacro evolutosi da una delle forme avanzate del rettile intermedio Guilmon.

Le preferenze espresse dai fan hanno, ovviamente, premiato i Digimon di livello Mega e Ultra, a discapito dei livelli primari o degli intermedi. Fanno eccezione la mascotte Agumon e gli ultimi tre in classifica, rispettivamente partner dei protagonisti Henry, Davis e TK.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro Digimon preferito?