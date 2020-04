Digimon: la serie reboot include un riferimento a un vecchio film

A 21 anni di distanza Digimon Adventure è tornato con un inaspettato reboot della serie originale del 1999. L'anime prodotto da Toei Animation era entrato nel cuore di numerosi fan giapponesi e non grazie ad una storia profonda seppur per bambini e dagli indimenticabili mostriciattoli digitali compagni delle avventure di Tai Kamiya e amici.

Digimon Adventure nelle prime tre puntate finora rilasciate ha saputo farsi apprezzare dalla gran parte del pubblico grazie a un ottimo comparto tecnico e qualche aggiunta che strizza l'occhio ai veri fan dell'opera, ergendosi come uno degli anime maggiormente seguiti della stagione primaverile.

Ciò che non è passato inosservato è la piacevole introduzione di Omnimon, Digimon Cavaliere di livello Mega. Il ritorno di uno dei Digimon più apprezzati dell'intera saga ha riempito di gioia gli appassionati di tutto il mondo, anche se qualcuno si è chiesto se non fosse troppo presto per l'introduzione di un personaggio così forte a inizio opera.

Il combattimento contro Algomon è stato da molti ritenuta una citazione ad un altro scontro che ha a che vedere Omnimon. La sequenza animata, come si può vedere in calce all'articolo, ricorderebbe molto il combattimento contro Diaboromon di Digimon: il film.

Nel ricordarvi che a causa delle manovre restrittive sul Covid 19 sfortunatamente Digimon Adventure sarà in pausa, quali altre piacevoli aggiunte vorreste vedere in futuro?