Digimon, ricordate il finale della seconda serie? Il regista ne spiega un dettaglio

Nelle scorse settimane ha debuttato al cinema il primo film anime della serie Digimon Adventure 02. In vista di quest'importante uscita, il regista della serie ha voluto spendere alcune parole sull'opera. In particolare, ha svelato alcuni importanti dettagli sul finale della seconda serie di Digimon. Ecco cos'ha rivelato.

Per chi non lo ricordasse, la serie Digimon Adventure 02 ha avuto un finale piuttosto particolare. Non solo quest'anime ha visto i suoi protagonisti nel futuro, rispetto alla prima serie, ma ha anche aperto il mondo dei Digimon a chiunque. Infatti, in questa serie ogni singola persona ha un proprio partner Digimon.

Dunque, con l'uscita di Digimon Adventure 02: The Beginning, la storia continua e il regista Hiroyuki Kakudo ha rivelato ulteriori dettagli nell'epilogo di Digimon Adventure 02. In un'intervista rilasciata alcuni giorni fa, spiegata dal forum With the Will, la storia dei Digimon prende ispirazione dalla storia del mondo reale.

Kakudo ha spiegato che, anche se nella serie vediamo tutti i Digimon e i Digiprescelti in un'eterna pace, non è sempre stato così. Infatti, nei 25 anni prima degli eventi della serie, ci sono stati numerosi conflitti e guerre fra nazioni, il tutto dopo l'introduzione di questi mostriciattoli nel mondo. Tuttavia, essendo questo un programma pensato per dei bambini, non hanno potuto mostrare la guerra in atto e, per questo motivo, ogni dettaglio del genere resterà inespresso, sia nel film che nella serie.



Se avete apprezzato questa serie, sappiate che esiste il Saké di Digimon Adventure 02. In alternativa, potete guardare i primi quattro minuti di Digimon Adventure 02 The Beginning in attesa che esca anche in Italia.