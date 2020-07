Digimon: il sentimento dell'amicizia nell'ultima splendida figure dedicata a Matt

Nonostante le premesse di Digimon Adventure sembrano presentare una serie assai banale, in realtà l'anime ha dimostrato di riuscire a trattare temi estremamente delicati con tatto e maturità. Non è un caso, infatti, che i Digiprescelti posseggono ciascuno una digipietra che racchiude un forte sentimento caratterizzante.

Uno di quelli più evidenti, anche in logica di trama nella prima e storica serie di Digimon, riguardava proprio Matt, il fratello maggiore di TK, un personaggio che più di tutti è stato caratterizzato dal sentimento dell'amicizia, elemento cardine del proprio potere nonché per le evoluzioni di Gabumon. Ed è proprio in onore del coraggioso bambino che Tumbler Studio ha voluto dedicargli una splendida figure.

Il modellino in scala in questione, dalle dimensioni di 47 x 40 x 40 (in cm), raffigura infatti l'iconico protagonista insieme al suo fedele amico, Tsunomon e tutte le evoluzioni a lui seguenti fino a Metal Garurumon. La statuetta, che tra l'altro è provvista di un LED, è proposta al pubblico al prezzo di circa 410 euro a cui si aggiungono le spese di spedizione. La distribuzione, in particolare, è prevista per l'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala a tema curato da Tumbler Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato la sinossi dell'episodio 6 di Digimon Adventure 2020.