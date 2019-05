Digimon: svelato il titolo del nuovo film in arrivo nel 2020?

Nonostante il franchise dei Digimon non goda più delle luci della ribalta, una buona parte del fandom è rimasta ancora molto appassionata al marchio, come dimostrano anche le recenti fan art che circolano per la rete.

Un nuovo rumor, però, riaccende la speranza di molti appassionati, che in questo lungo digiuno di contenuti aspettano più che mai nuove produzioni sui Digimon. Di recente, infatti, un sito che si occupa dell'anime in questione, di nome With The Will, ha messo in circolo il titolo del nuovo film del franchise, apparentemente chiamato Digimon Last Evolution — Kizuna. L'informazione, tuttavia, è stata fornita originariamente da una fonte piuttosto solida: " nel commento ai prodotti che verranno pubblicizzati ai LaScreenings, Daniel Castaneda, direttore delle licenze di Toei Animation in America Latina ha parlato di diversi prodotti non ancora annunciati che vedranno la luce nel 2020".

Queste le parole riportate dal sito, aggiungendo che Daniel Castaneda avrebbe fatto il nome di Digimon Last Evolution — Kizuna tra i titoli ancora non annunciati. Il nome citato dal producer potrebbe essere solo la traduzione inglese del film, dato che la parola "Kizuna" si tradurrebbe in legami in lingua anglofona.Proprio il tema dei rapporti sembra essere cruciale nella nuova pellicola - come anche affermato in un'intervista condotta dal magazine VJump, nella quale i produttori hanno spiegato quanto fossero importanti i legami nel film del ventesimo anniversario.

Per adesso ci sono pochi dettagli ufficiali riguardanti il nuovo film, sappiamo per certo il periodo d'uscita ma la trama è ancora avvolta nel mistero.

E voi che ne pensate? Siete eccitati all'idea di un nuovo film dei Digimon?