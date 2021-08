Digimon: Tai e WarGreymon pronti alla battaglia nella splendida statua di Bandai Namco

A distanza di 22 anni dalla pubblicazione del primo episodi della serie Digimon Adventure, il franchise nato dalla mente di Akiyoshi Hongo rimane importante nel mondo dell'animazione giapponese, e ha portato ad una vasta quantità di merchandise dedicato ai DigiPrescelti e alle creature digitali che continuano ad accompagnarli in ogni avventura.

La serie reboot Digimon Adventure Psi, realizzata come progetto per celebrare i 20 anni del brand, ha portato ad una rinnovata popolarità dei mostri digitali, sebbene sia stata spesso criticata per i ritmi con cui vengono introdotti i nuovi stadi evolutivi delle creature. La serie si sta avvicinando alla conclusione, con ben 59 episodi pubblicati sui 66 previsti, e nel corso delle drammatiche e pericolose vicende che hanno coinvolto i DigiPrescelti una delle scene più memorabili è stata rappresentata proprio dalla trasformazione di Agumon in WarGreymon.

Si tratta di una delle DigiEvoluzioni di livello Mega più devastanti, che Bandai Namco, in collaborazione con Infinity Studio ha voluto omaggiare realizzando la magnifica statua, disponibile in soli 688 esemplari in tutto il mondo, che potete vedere nelle immagini riportate in calce.

La figure, disponibile dal primo trimestre del 2022, è alta 50 centimetri e si presenta particolarmente dettagliata, con Tai in basso al centro mentre solleva il suo DigiVice, e sovrastato dal suo fido compagno, pronto ad intervenire sul campo di battaglia. La base contiene anche dei led che quando attivati illuminano le fiamme che circondano i due protagonisti. Un vero pezzo da collezione per gli appassionati della serie, che possono già preordinarlo su diversi store online ad un prezzo di circa 1100 euro.

Ricordiamo infine che Digimon è stato "cancellato" negli USA, in seguito a diverse critiche per il politicamente corretto, e vi lasciamo al teaser trailer di Digimon Adventure 02.