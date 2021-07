Digimon Tamers: uno speciale poster per celebrare i 20 anni della serie

Mentre la serie reboot Digimon Adventure 2020, realizzata per celebrare i 20 anni dell'opera creata da Akiyoshi Hongo, si avvia verso la conclusione del viaggio di Tai e compagni, anche la terza stagione, denominata Digimon Tamers ha raggiunto questo importante traguardo, e per l'occasione è stata pubblicata una speciale illustrazione celebrativa.

Digimon Tamers viene considerata ancora oggi come una delle migliori serie dedicata ai mostriciattoli digitali, soprattutto per il cambio di registro rispetto alle prime due stagioni dell'anime, e anche per la quantità di novità interessanti introdotte nel corso dell'avventura. Dopo l'apertura di due popup store, anche durante il DigiFest 2021, organizzato a Yokosuka, verrà dedicato spazio ai festeggiamenti del ventesimo anniversario della serie, celebrata in anticipo tramite la fantastica key visual che potete vedere in fondo alla pagina.

Informando gli appassionati della possibilità di preordinare i biglietti per l'evento, programmato per il prossimo 1 agosto, la pagina @DM_Partners ha anche pubblicato l'illustrazione in questione, dove i protagonisti sono stati reimmaginati con uno stile più moderno. Cosa ne pensate di questo speciale omaggio a Digimon Tamers? Fatecelo sapere come di consueto con un commento qui sotto.

