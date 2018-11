Digimon, una cosplayer ricrea un'incredibile copia live-action di Angewomon

Digimon, come Pokemon e altre serie di lunga data, rappresenta per molti di noi la nostra infanzia. Quest'anime indubbiamente presenta un character design incredibile e il suo franchise nel corso degli anni ha portato alla produzione di anime, manga, giocattoli, videogiochi, ecc.

Tra i personaggi più amati della serie spicca la forma evoluta di Gatomon. Dal design sontuoso e maestoso, è difficile pensare di ricreare nella vita reale un personaggio come Angewomon, tuttavia un'artista cosplay è riuscita a realizzare e dar vita a questo Digimon in modo impressionante.

Senyamiku/千夜未来, cosplayer di professione, ha condiviso la sua versione di Angewomon sula sua pagina Twitter (@senyamiku0), e successo riscosso tra i fan della serie, e non, è stato a dir poco incredibile. Non solo ha ricreato gli elementi di spicco che caratterizzano tale figura - come l'elmetto, le ali, l'arco e le frecce - ma addirittura il lungo e drappeggiato nastro rosa che cinge sempre le spalle di Angewomon. Sicuramente ci è voluto un pò per ricreare al meglio e completare ogni parte del costume, ma i fan sono tutti d'accordo sul fatto che il risultato sia incredibile e perfettamente simile all'originale. Concordate anche voi?

I fan ricordera soprattutto l'Angewomon della prima serie di Digimon Adventure, poiché è la forma evoluta assunta da Gatomon, digimon di Kairi. Angewomon ha una forte presenza nella serie soprattutto grazie al ruolo importante e cruciale giocato con Angemon durante lo scontro con Myotismon. Angewomon è apparsa anche in altre serie e lungometraggi. La serie Digimon è stata originariamente ideata da Bandai, Toei Animation e WiZ intorno al 1997.