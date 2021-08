Il dilemma di Gantz: niente anime nuovo a causa di Hollywood

Gantz è uno dei manga più famosi degli anni 2000, con una lunga serializzazione su Young Jump ad opera di Hiroya Oku. Le vendite erano ottime e ricevette anche un anime, mentre negli ultimi anni si è parlato molto del film live action prodotto da Sony. Proprio su questo punto c'è stata una novità grazie a una frase del mangaka Oku.

C'è stato di recente un aggiornamento condiviso dal sito Crunchyroll, che ha ospitato un'intervista con Hiroya Oku. Il mangaka ha parlato principalmente di Gantz e del suo lavoro su quest'opera, sviscerando anche parte del suo futuro. Una delle domande verteva però sulla trasposizione hollywoodiana di Gantz, che ha chiuso alcuni scenari.

"Già, non posso parlare apertamente dei dettagli del progetto, ma una compagnia di Hollywood al momento ha i diritti per adattare Gantz, e a meno che non restituiscano i diritti, noi non saremo in grado di produrre né un anime né un adattamento live action del manga. È questo il genere di contratti di Hollywood; ottengono tutti i diritti esclusivi compresi anime e live action, ad eccezione del manga".

La spiegazione di Oku lascia quindi trapelare una volontà da parte sua, di Shueisha e di qualche studio d'animazione giapponese di continuare la storia di Gantz in versione anime, ma il contratto firmato con Hollywood blocca tutta la situazione. Purtroppo Oku non manca di descrivere la situazione come un "problema".

Al momento è in corso Gantz-E, spin-off ambientato nel periodo Edo, mentre il mangaka Oku sta per concludere Gigant.