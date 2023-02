Dinsey censura la Saga di Paperon de' Paperoni di Don Rosa

Walt Disney festeggia il suo centesimo anniversario con un'ardua decisione. Una delle sue storiche serie a fumetti dirà per sempre addio ai lettori. Disney non pubblicherà più alcuni fumetti della Saga di Paperon de' Paperoni.

Attraverso un post pubblicato sul gruppo Facebook del suo fan club ufficiale, il fumettista statunitense Don Rosa ha comunicato che due delle sue storie appartenenti alla Saga di Paperon de' Paperoni non verranno più rieditate. I fumetti in questione sono Il sogno di una vita del 2002 e Il cuore dell'Impero del 1994.

La ragione di questa decisione al momento non è ancora stata ufficializzata, ma non è difficile capire i motivi che hanno portato a questa drastica scelta. In entrambe le storie di Don Rosa compare il personaggio di Bombie il gongoro, un morto vivente rianimato dalla magia vudù che rappresenta un uomo africano in abiti logori e un look caricaturale. Se nel 1949, anno del suo debutto, questo personaggio non destava scalpore, al giorno d'oggi è tutto il contrario. La The Walt Disney Company è attualmente impegnata in una campagna per favorire la diversità e l'inclusione e sta rivedendo la propria libreria.

Inoltre, Il cuore dell'impero è una storia in cui Zio Paperone viene dipinto come un personaggio oscuro, che distrugge la vita della tribù africana per ottenere quanto più denaro possibile. Ancora una volta, il politically correct odierno non può tollerare un qualcosa del genere.

Come suggerito da Don Rosa, la Saga di Paperon de' Paperoni non verrà mai più ripubblicata, almeno fino a un nuovo cambio di politiche aziendali, poiché la storia non avrebbe senso senza quei due capitoli.