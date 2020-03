Dio Brando incontra dei suoi colleghi villain in questo stupendo crossover

Il cattivo per eccellenza di Le Bizzarre Avventure di JoJo il vampiro immortale Dio Brando è uno dei villain più iconici che ci hanno regalato i manga. Un fan ha creato un crossover in cui il malefico Dio incontra altri due suoi "colleghi".

Come potete vedere nell'artwork che trovate in calce alla notizia, l'utente di Instagram Kimichan.Art ha unito Dio Brando con Madara Uchiha villain proveniente da Naruto e Hisoka di Hunter X Hunter, la serie di Yoshihiro Togashi. I tre camminano insieme ed hanno sguardi poco raccomandabili. Dio Brando perseguita per anni la famiglia Joestar con le sue malefatte, constrigendo i discendenti di Jonathan Joestar a combattere contro ogni tipo di avversità. Direttamente o indirettamente, è sempre lui l'artefice dei mali per i protagonisti di Le Bizzarre Avventure JoJo. Voi chi preferite fra questi tre cattivi? Fatecelo sapere nei commenti.

Per creare un villain memorabile, Hirohiko Araki ha parlato delle sue fonti di ispirazione recententemente in un'intervista per una rivista giapponese. Secondo l'autore i lettori sono molto affascinati dai malvagi perchè sono la parte misteriosa della storia. Per quanto riguarda la serie animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo, al momento non abbiamo notizie sulla Sesta Parte, ossia Stone Ocean. Uno degli animatori di Vento Aureo ci incoraggia a chiedere l'uscita della serie.