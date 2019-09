Un director si lamenta delle condizioni lavorative nel settore dell'animazione

L'industria dell'animazione è cresciuta esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, tuttavia a pagarne le spese sono stati gli animatori, che hanno visto aumentare senza sosta il loro carico di lavoro, alle volte davvero insostenibile. Il director di "A Certain Scientific Accellerator" si è sfogato su Twitter.

Entrando più nel dettaglio, Youhei Yaegashi ha puntualizzato le difficoltà che emergono nel momento in cui si ricorre ad un elevato lavoro di outsourcing. Queste le sue parole:

"Sto morendo per dirigere tutti questi episodi realizzati in outsourcing. Ce ne saranno a bizzeffe prodotti in questo modo, quindi sono fregato. Farò del mio meglio per mantenere una qualità generale decente".

I fan si sono catapultati su Twitter per manifestare il loro supporto al director, tuttavia la situazione che quest'ultimo ha sollevato è diventata ormai insostenibile. Il processo produttivo in Giappone è estenuante, e la pratica dell'outsourcing è l'unica via per soddisfarlo, sia che si tratti di titoli rinomati che di nuove uscite, ormai è un modus operandi piuttosto comune per gli studi d'animazione.

A rimetterci ovviamente sono gli animatori e la qualità degli episodi, che spesso cala drasticamente. Anche il nuovo anime di Seven Deadly Sins dovrebbe ricorrere ad un approccio di questo tipo, sfortunatamente.

Il festival della Kyoto Animation si è trasformato in un evento commemorativo per rendere giustizia alle vittime dell'incendio.