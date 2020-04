La Director's Cut di Re: Zero propone un nuovo eclatante colpo di scena finale

L'anime di Re: Zero è riuscito a ritagliarsi nel corso degli anni un'enorme fetta di pubblico, merito soprattutto di una serie ricca di colpi di scena e grazie a un protagonista molto interessante. Ad ogni modo, l'ultimo episodio della versione "Director's Cut" propone un inedito finale mozzafiato.

Nonostante il timore che le modifiche apportate alla nuova versione di Re: Zero fossero apparentemente soltanto tecniche, lo studio White Fox ha continuato a suggerire ai fan di continuare a seguire l'anime fino alla fine. E, finalmente, proprio alla fine dell'ultima puntata, il team ne ha approfittato per stupire gli appassionati con un finale inedito, appena dopo i titoli di coda.

La scena in questione, dalla durata di circa quattro minuti e allegata in cima alla pagina, si concentra tra Emilia e Subaru, di ritorno dopo la grande battaglia. Quest'ultimo, infatti, decide di raccontare alla sua amata la confessione di Rem, per poi restare senza parole un attimo dopo aver notato la reazione della ragazza. Infatti, l'eroina principale dell'opera, perplessa dalla dichiarazione, risponde a Subaru con una domanda che non lascia spazio a equivoci. Emilia, infatti, gli rivela di non conoscere nessuno di nome "Rem".

la clip, dunque, si erge come collegamento tra la prima e la seconda stagione, in quanto Subaru è adesso al corrente che non tutto è tornato in regola come sperava. E voi, invece, cosa ne pensate di questo inedito ma incredibile finale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. L'appuntamento con la stagione 2 di Re: Zero è fissato alla stagione estiva.