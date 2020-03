Il director di Steins;Gate annuncia il suo nuovo anime a tema 'viaggi nel tempo'

Quello dei viaggi nel tempo è un tema assai caro a numerosissimi fan di anime e manga sparsi in ogni angolo del mondo che è letteralmente esploso all'interno dell'industria, una serie di produzioni che nel corso del 2020 andranno arricchendosi con la tanto attesa serie di Steins;Gate, attualmente attesa per la primavera.

A quanto pare, però, un'altra produzione a tema dovrebbe vedere la luce nel corso di un non meglio precisato futuro, opera che secondo quanto annunciato vedrà la collaborazione del regista attualmente al lavoro su Steins;Gate con Yoshitoshi ABe, il character designer dietro l'apprezzato Serial Experiments Lain. Da tale unione, andrà così concretizzandosi RErideD: Tokigoe no Derrida (RErideD: Derrida, who leaps through time), serie animata prodotta da Kadokawa e Geek Toys che arriverà in anteprima entro la fine dell'anno.

L'opera era stata inizialmente presentata lo scorso anno con il nome in codice "Project D" sotto la direzione di Tatsuya Sato, director di Steins;Gate. Insieme a lui, saranno presenti anche Kenji Konuta in qualità di compositore della serie, Koji Watanabe per il lavoro animato, Yukio Nagasaki come sound director e Maiko Iuchi per la composizione della colonna sonora.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera vede come protagonista l'ingegnere Derida, il quale si risveglia in un non meglio precisato futuro dopo essere stato criogenizzato, ritrovandosi così in un mondo oramai devastato da violente guerre a cui hanno preso parte robot - progettati da Derida e da suo padre - riconvertiti per uso bellico. L'unica speranza di salvezza è un drive custodito da Mage, figlia di un suo collega di cui però non conosce l'ubicazione.

