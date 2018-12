Direttamente dal Jump Festa arriva la prima tavola di ONE PIECE 929

In occasione della Jump Festa 2019, annuale convention che si tiene in Giappone questo fine settima, giunge a sorpresa la prima tavola tratta dal capitolo di ONE PIECE che potremo consultare subito dopo le imminenti festività natalizie.

Riportata in calce all’articolo, l’immagine del capitolo 929 raffigura un personaggio di ONE PIECE che nell’arco narrativo in corso è sparito già da un po’: Roronoa Zoro. Dopo aver aiutato il capitano Monkey D. Luffy a salvare la piccola Tama, il pirata spadaccino si infatti è perso come suo solito, finendo da qualche parte nel Paese di Wano.



Nella nuova immagina, il guerriero vagabondo e completamente privo del senso dell'orientamento è in compagnia di un buffo individuo: mentre Zoro trasporta una fiaschetta di sakè, il suo nuovo amico ha sulle spalle uno strano sacco nero, ed è vestito con stracci. È mai possibile che Zoro abbia fatto amicizia proprio con un ladruncolo? Lo scopriremo nella seconda metà della settimana, quando il magazine nipponico Shonen Jump ci proporrà finalmente il capitolo 929 di ONE PIECE.

Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, il manga di ONE PIECE è serializzato su Weekly Shonen Jump di Shūeisha e attualmente si compone di 91 volumetti. Di questi, 88 sono stati pubblicati anche in Italia da Edizioni Star Comics.